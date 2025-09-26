26 Settembre 2025

HIGHLIGHTS Inter U23-Triestina 2-0: Kamaté e Topalovic gol

Terza vittoria di fila per i nerazzurri

Dopo un primo periodo di adattamento al nuovo campionato, l’Inter U23 di Stefano Vecchi sembra aver decisamente preso le misure della Serie C. La formazione nerazzurra, ieri sera, ha trovato la terza vittoria consecutiva volando al quarto posto del girone A con 11 punti. Altro successo nello scontro diretto con la Triestina all’U-Power Stadium di Monza, deciso dalle reti di Topalovic e Kamaté.

Questi gli highlights di Inter U23-Triestina 2-0:

Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.