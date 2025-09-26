26 Settembre 2025
HIGHLIGHTS Inter U23-Triestina 2-0: Kamaté e Topalovic gol
Terza vittoria di fila per i nerazzurri
Dopo un primo periodo di adattamento al nuovo campionato, l’Inter U23 di Stefano Vecchi sembra aver decisamente preso le misure della Serie C. La formazione nerazzurra, ieri sera, ha trovato la terza vittoria consecutiva volando al quarto posto del girone A con 11 punti. Altro successo nello scontro diretto con la Triestina all’U-Power Stadium di Monza, deciso dalle reti di Topalovic e Kamaté.
Questi gli highlights di Inter U23-Triestina 2-0: