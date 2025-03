HIGHLIGHTS Inter-Udinese 2-1: i gol di Arnautovic e Frattesi

Highlights Inter-Udinese 2-1: video gol Arnautovic e Frattesi

L’Inter riesce a vincere dopo la sosta Nazionali battendo 2-1 l’Udinese e lo fa anche con un po’ di sofferenza nel finale ma i tre punti sono assolutamente meritati dopo una prima parte di gara dominata. Le reti portano la firma di Marko Arnautovic, Davide Frattesi per l’Inter e di Oumar Solet per l’Udinese. Grandi meriti nel finale di partita vanno dati alle grandi parate di Yann Sommer, come si evince dalle pagelle di Inter-Udinese.

Ecco gli highlights della partita di San Siro:

GOL ARNAUTOVIC:

GOL FRATTESI:

GOL SOLET: