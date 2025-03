Scatta la squalifica UFFICIALE: Inzaghi perde un titolare

La sfida tra Inter e Udinese ha visto i nerazzurri portare a casa tre punti molto preziosi in chiave Scudetto visto che si portano, almeno per il momento a +6 sul Napoli che è la prima squadra inseguitrice di Lautaro Martinez e compagni. Il pomeriggio di San Siro non ha però solo portato belle notizie.

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, deve infatti fare i conti con il cartellino giallo rimediato da Nicolò Barella nel finale di partita. Il centrocampista ex Cagliari era infatti nella lista dei diffidati per questo match e l’ammonizione presa oggi per fallo tattico lo costringerà a saltare la trasferta a Parma di settimana prossima.