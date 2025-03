Inzaghi sull’espulsione: “Ecco perché ero arrabbiato”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, nel postpartita ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria odierna contro l’Udinese. Questo il pensiero dell’allenatore nerazzurro: “Primo tempo splendido, avremmo meritato più di due gol di vantaggio. Nel secondo non abbiamo approcciato benissimo ma fino al gol di Solet non avevamo concesso nulla, alla fine poi abbiamo rischiato. Sulla mia espulsione ho sbagliato e ho chiesto scusa ma il fallo su Correa mi sembrava netto, purtroppo domenica non sarà con la mia squadra”.

Come arriva l’Inter ai prossimi impegni? “In questo momento siamo in difficoltà, oggi ho fatto 4 cambi su 5 che dovevo fare. Dimarco e Darmian rientravano dopo un mese, mercoledì avremo squalificato Asllani e anche De Vrij era in panchina senza essere al meglio. Taremi, Lautaro e Dumfries non sono disponibili ma dobbiamo sperare che possono darci una mano perché ci serve”.

Frattesi e Arnautovic hanno fatto gol importanti…“Nel primo tempo tutta la squadra ha fatto bene, meritavamo di più ma ora dobbiamo ancora lavorare tutti insieme”.

In seguito Inzaghi ha poi rilasciato alcuni commenti anche a Sky Sport, in merito alla vittoria in casa a San Siro contro l’Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni.

Oggi c’è stato un finale intenso, vero? “Assolutamente sì perché rischiavamo di non vincere una partita dopo un grandissimo primo tempo, dove meritavamo più di 2 gol. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato bene, ma abbiamo rischiato poco. Dopo il gol di Solet abbiamo perso lucidità e abbiamo smesso di giocare. Mi ero un po’ arrabbiato. L’espulsione è giusta, perché ho sbagliato, ma mi ero arrabbiato per il fallo su Correa, dal quale è arrivato il calcio d’angolo e l’occasione di Solet. A volte l’adrenalina gioca brutti scherzi”

Come sta la sua rosa a livello fisico? “Dei 5 cambi 4 sono forzati, perché Arnautovic e Frattesi hanno chiesto il cambio, Dimarco e Darmian erano al rientro. C’era il rischio di nuovi infortuni. Calhanoglu aveva fatto 2 partite da 90′ con la nazionale e mercoledì con il Milan non ci sarà Asllani. Abbiamo delle difficoltà oggettive, perché oggi avevo 5 giocatori giusti per cambiare. De Vrij era in panchina per onor di firma”.

Da cosa nascono le difficoltà degli ultimi minuti? “Abbiamo perso lucidità e distanza dopo il gol di Solet. Però voglio condividere anche il bel primo tempo che abbiamo fatto. Noi siamo una squadra nata per giocare, dobbiamo giocare bene tecnicamente e quando non succede andiamo incontro a questi 20 minuti di difficoltà”.

Il rinnovo di contratto è solo una formalità? “Io sto bene all’Inter, mi sento apprezzato da tutti. Quindi faremo come abbiamo fatto ogni stagione. A fine anno vedremo il da farsi, ma c’è grande sintonia”.