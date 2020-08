Inter-Leverkusen, il programma della giornata: info e orario sulla conferenza di Conte

E’ già tempo di Inter-Bayer Leverkusen con una vigilia ricchissima di appuntamenti in casa nerazzurra. Questa mattina, infatti, l’intero gruppo nerazzurro ha spiccato il volo con direzione Düsseldorf, luogo in cui domani sera dalle ore 21.00 sfiderà la formazione tedesca. Come anticipato da Tuttosport, qualora dovesse ottenere una vittoria e strappare il pass per le semifinali, a differenza di quanto fatto dopo il Getafe la squadra non rientrerebbe a Milano, ma rimarrebbe in ritiro in Germania come da disposizioni Uefa.

E sarebbe un maxi ritiro, visto che in caso di vittoria l’Inter si giocherebbe poi l’eventuale approdo alla finale lunedì 17 agosto, ovvero una settimana dopo dal match con il Bayer Leverkusen. Ma tornando alla sfida di domani sera, andiamo prima a vedere il programma odierno che interesserà la squadra di Antonio Conte. Se ieri, oltre al classico giro di tamponi la squadra si è regolarmente allenata ad Appiano Gentile, quest’oggi scenderà in campo con una nuova seduta in Germania dalle 19.30, mentre l’allenatore nerazzurri si recherà in conferenza stampa nel classico appuntamento della vigilia alle ore 18.45.

