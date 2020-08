Serie A, si cerca di anticipare di una settimana la chiusura. Due le ipotesi sul tavolo

Ore frenetiche negli uffici della Lega Calcio, dove si è al lavoro per definire le date del calendario di Serie A della prossima stagione. Anche nel campionato che verrà, però, far quadrare i conti non sarà facile, poiché tutto sarà compresso su un arco di tempo minore del solito. Si partirà infatti a metà settembre e si chiuderà all’inizio di maggio, per liberare i calciatori in vista dell’Europeo.

Proprio la competizione continentale ha causato lo spostamento della finale di Coppa Italia, che si giocherà il 19 maggio, non a Roma ma a Milano. La capitale sarà infatti il luogo in cui si terrà la partita inaugurale dell’Europeo, e la Uefa vuole lo stadio a disposizione già dalla metà del mese.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, si starebbe poi cercando di recuperare un’altra settimana per anticipare la fine del campionato al 16 maggio. Due le soluzioni sul tavolo: accorpare gli ottavi di Coppa Italia in una sola settimana, inserendo un ulteriore turno infrasettimanale, o posticipare la sosta natalizia al 27 dicembre.

