Momenti di tensione nella finale della Riyadh Season Cup, quando Marcelo Brozovic, ex centrocampista dell’Inter ora all’Al-Nassr, ha messo prima una mano in faccia ad Albulayhi, difensore dell’Al-Hilal, per poi andare a muso duro contro l’arbitro. Per placare gli animi, è servito l’intervento di Cristiano Ronaldo.

Questo il video: