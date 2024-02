Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, continua a stuzzicare il mondo Inter e le strategie di mercato della dirigenza nerazzurra. Dopo le affermazioni su Pavard delle scorse settimane, il giornalista si è lanciato in un confronto tra Thuram e Lukaku, alla vigilia della sfida dell’Olimpico.

Il grande rendimento di Thuram è innegabile anche per Zazzaroni, che in questo senso ha fatto i complimenti a Piero Ausilio per la scelta: “Ero convinto che Marcus Thuram avrebbe fatto rimpiangere Lukaku: ventisei anni, ventisette ad agosto, non era ancora riuscito a sfondare e non sembrava in grado di sostituire degnamente Big Rom e, per certi versi, anche Dzeko. Sei mesi dopo devo dar ragione a Piero Ausilio“.

Tuttavia, il direttore del Corriere ha voluto comunque esprimere la sua preferenza molto chiara per l’attaccante della Roma: “Io continuo a preferire Rom a Marcus […]. Lo preferisco perché se il belga si trova uno contro uno col portiere la sentenza è scritta e quando parte da destra armando il sinistro fa paura anche ai bambini al di sotto dei dodici anni”.

L’opinione di Passione Inter

L’affermazione di Zazzroni non trova poi così tanto riscontro nei numeri: l’anno scorso Lukaku segnò 10 gol in 25 partite di Serie A, mentre quest’anno è a 9 in 20 presenze. Thuram, invece, è a quota 8, un numero poi non così lontano da quello del belga. Se poi si aggiungono gli assist del francese al conto, il contributo offensivo del francese diventa nettamente superiore. Ancora una volta, allora, il direttore del Corriere sembra aver esagerato un po’ con le parole.