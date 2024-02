Tanti gol, ma pochi subiti: il segreto della solidità dell’Inter

Il percorso in campionato dell’Inter verso lo Scudetto sta proseguendo nel migliore dei modi e la vittoria contro la Juventus ha certificato un dato evidente di questa stagione: la difesa nerazzurra è quasi insuperabile. Lo dimostrano i numeri: 14 clean sheet in 23 gare di Serie A, 19 totali.

Un lavoro incredibile di tutto il reparto, da Sommer fino ai difensori, ancor più stupefacente se si pensa alla mole di gioco offensivo che la squadra di Inzaghi produce. Il segreto, come svela La Gazzetta dello Sport, sta nelle ottime prestazioni dei singoli, ma anche nel lavoro che compie tutta la squadra, preparata e guidata dal proprio allenatore.

A fare la differenza, in particolare, sono le marcature preventive, ma non solo. C’è anche la capacità di portare con più efficacia il primo pressing rispetto al passato. Un lavoro di squadra, che coinvolge tutti i reparti (attaccanti e centrocampisti sono fondamentali per chiudere le linee di passaggio avversarie) e che permette di difendere come un blocco compatto.

L’opinione di Passione Inter

Suona come una frase fatta, ma il fondo di verità è consistente: i campionati in Italia si vincono con le difese. Lo dimostra proprio l’Inter di Inzaghi, che rispetto alla scorsa stagione ha ritrovato una solidità maggiore, che gli permette di guidare il campionato, senza incappare nei passi falsi tipici del campionato passato. Per arrivare a tagliare il traguardo davanti a tutti, però, sarà fondamentale continuare a mantenere alto il livello, a partire già dalla complicata gara con la Roma.