VIDEO – L’Inter CANTA sotto la Curva: e Barella guida il CORO!

L’Inter ha vinto il suo secondo trofeo stagionale, riconfermandosi campione in Coppa Italia. Un’ulteriore iniezione di entusiasmo per un traguardo che i giocatori volevano davvero, come sottolineato anche da Inzaghi nel post-partita. E lo dimostra anche l’esultanza della squadra al termine della gara.

Come si può vedere nel video qui sotto, infatti, tutti giocatori abbracciati hanno festeggiato e cantato insieme sotto la Curva. In particolare, si può notare un Barella scatenato che salta e canta a squarciagola, trascinando con sé tutti i compagni.