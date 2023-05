Inzaghi è imbattibile in coppa: numeri pazzeschi nelle gare secche!

È palese, c’è un rapporto quasi mistico tra Inzaghi e le partite a eliminazione diretta, con particolare riferimento alle finali di coppa. Ieri sera, infatti, grazie alla vittoria dell’Inter sulla Fiorentina, il tecnico piacentino ha portato a casa un’altra Coppa Italia.

Lo storico del tecnico nerazzurro è impressionante: contro la Fiorentina, infatti, ha giocato l’ottava finale in carriera (escludendo i 3 trofei in Primavera, anche quelli in coppa). Questo lo storico: in 8 gare, Inzaghi è stato praticamente infallibile. L’unica sconfitta è arrivata nel 2016/2017, in Coppa Italia contro la Juventus.

Con l’Inter, poi, in 20 gare a eliminazione diretta ha perso una sola volta: la scorsa stagione, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, contro il Liverpool, per il resto solo risultati positivi, che gli sono valsi il quarto trofeo della sua esperienza nerazzurra, il decimo in assoluto per il tecnico.

Numeri eccellenti che fanno ben sperare per la un’altra finale, a Istanbul. D’altronde, nel post-partita di ieri, Inzaghi non si è di certo nascosto: vuole provare a vincere anche questa.