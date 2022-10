VIDEO – Inter agli ottavi e RETROSCENA Zhang: tutte le news del momento

Le ultime notizie sul club nerazzurro dopo il passaggio del turno in Champions League e le parole di Steven Zhang

L'Inter è agli ottavi di Champions League. Il risultato è arrivato ieri, grazie alla vittoria per 4-0 contro il Viktoria Plzen. Un traguardo importante, che apre la strada a nuove prospettive in casa nerazzurra. Non solo sul campo, ma anche dal punto di vista societario, viste le parole del presidente Zhang di ieri. Ecco le ultime news sulla vicenda.