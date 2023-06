VIDEO – Onana è un leader: INCITA Lautaro dopo la finale!

Serata amara a Istanbul per l’Inter, autrice di una buona prestazione contro il Manchester City, ma non sufficiente a evitare la sconfitta nella finale di Champions League. Tra i più provati al termine della gara c’era Lautaro Martinez, prontamente aiutato da Onana.

Come si può vedere dal video qui sotto, il portiere nerazzurro si è prontamente avvicinato al Toro al fischio finale, per consolarlo, ma per soprattutto per incitarlo, confermando la sua personalità debordante.