Marca AFFOSSA Lukaku: “Te la ricorderai a lungo”. E il voto è una MAZZATA!

L’Inter esce sconfitta 1-0 dalla finale di Champions League contro il Manchester City, nonostante una buona prestazione e le tante occasioni create. I nerazzurri, però, non sono riusciti a trovare la via del gol e sotto i riflettori è finita la prestazione di Lukaku.

Il quotidiano Marca, in particolare, non gli perdona i due episodi nei quali è stato protagonista al contrario, parando prima il tiro di Dimarco e poi divorandosi l’occasione per il pari, di testa da pochi metri. Un ingresso in campo insufficiente, dunque, che il giornale spagnolo ha punito addirittura con il voto 1, aggiungendo come Lukaku ricorderà questa finale molto a lungo.

Questa la pagella completa del giornale spagnolo: “Primo cambio di Inzaghi, entrato al 57′ per Dzeko. Ha impedito il gol del suo compagno di squadra Dimarco, dopo la rete di Rodrigo. Al minuto 88 ha sbagliato un gol già fatto, sembrava più facile segnare che concludere dov’era Ederson. Ricorderai questa finale per molto tempo”.