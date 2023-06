Simone Inzaghi non ha voluto nascondere la delusione per la sconfitta contro il Manchester City, ma al tempo stesso ha ribadito l’orgoglio verso i suoi ragazzi per aver raggiunto la finale di Champions League. Il desiderio è di riprovarci l’anno prossimo, con il tecnico che siederà ancora, senza dubbio, sulla panchina dell’Inter.

Lo conferma La Gazzetta Sportiva, la quale afferma che Beppe Marotta dovrebbe incontrare l’allenatore prima del ritiro estivo per parlare del rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2024.

L’opinione di Passione Inter

Visto l’ottimo finale di stagione, con 11 vittorie in 13 partite, la riconferma di Inzaghi non può essere in discussione. Il tecnico sarà ancora l’allenatore dell’Inter, con l’obiettivo di migliorare soprattutto il cammino in Serie A. Marotta non è abituato a lavorare con tecnici in scadenza di contratto ed è per questo motivo che vorrà incontrare Inzaghi prima dell’inizio della nuova stagione.