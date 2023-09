VIDEO – Onana, ma che COMBINI? Papera CLAMOROSA in Champions!

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di André Onana con il Manchester United, con il portiere ex Inter già molto criticato per le sue prestazioni. E nell’esordio in Champions League le cose sono anche peggiorate.

Al 28′ di Bayern Monaco-Manchester United, infatti, Onana si è resto protagonista di una papera clamorosa, facendosi sfuggire il tiro debole e centrale di Sané, regalando il vantaggio ai bavaresi.

Ecco il video dell’errore:

Papera CLAMOROSA di Onana

pic.twitter.com/Gs3nTlAYbe — 𝐌𝐚𝐫𝐤 ⚽️ (@xMarkness__) September 20, 2023