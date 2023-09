Non è iniziata bene l’avventura in Champions League dell’Inter: i nerazzurri sono andati in svantaggio con la Real Sociedad dopo soli 4′. Decisiva l’ingenuità clamorosa di Bastoni, che ha perso un brutto pallone al limite dell’area, spalancando la porta a Brais Mendez.

Ecco il video dell’errore del difensore nerazzurro: