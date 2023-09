Dzeko ricorda l’Inter: “Sarei rimasto”. E che STOCCATA a Lukaku!

Edin Dzeko, trasferitosi in estate al Fenerbahce al termine del suo contratto con l’Inter, ha ricordato i due anni in nerazzurro ai microfoni di Prime Video. Il bosniaco non ha risparmiato anche una stoccata a Lukaku. Queste le sue parole:

NUOVA ESPERIENZA – “L’età è un numero, se hai la testa giusta, fisicamente ci arrivi meglio. Sono qui da due mesi e sono molto contento, ho trovato una società importante. Il Fenerbahce è il Real Madrid di Turchia”.

INTER – “Ovviamente nel cuore rimangono le squadre in cui ho giocato, i gol che ho fatto e i trofei che ho vinto. Inter? Vedo due anni meravigliosi. Purtroppo non sono finiti come volevamo noi, ma abbiamo fatto una bella partita che poi alla fine c’è mancato un po’ di fortuna rispetto alle occasioni avute. Ma questo è il calcio, se non fai gol non vinci”.

PERMANENZA ALL’INTER – “Sì, sarei rimasto volentieri. All’Inter stavo benissimo veramente. Ero sicuro che l’Inter aveva fatto questa scelta per dare più fiducia a Lukaku e non avere un giocatore importante come me a dargli fastidio, nel senso di non essere sempre titolare. Per questo mi ha veramente sorpreso il mancato ritorno di Lukaku all’Inter”.

INZAGHI – “Lo scorso anno anche il mister era sotto grande pressione quando i risultati non arrivavano. Forse in Champions League tutti davamo tutto, poi magari in campionato pensavamo che un po’ meno ci bastava”.

LAUTARO-THURAM – “Mi piace. Vanno bene insieme, poi Thuram è nuovo e deve adattarsi alla squadra e al campionato, ma non mi sembra abbia avuto difficoltà al momento”.