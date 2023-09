Inter, INFORTUNIO per Sensi: le sue condizioni

L’Inter perde un altro pezzo a centrocampo. Oltre a Calhanoglu e Cuadrado, infatti, Inzaghi dovrà rinunciare anche a Stefano Sensi, che comunque non sarebbe stato a disposizione sarà per l’esordio in Champions League, non essendo nella lista dei giocatori selezionabili.

Il centrocampista nerazzurro si è fermato per un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Da valutare nelle prossime ore l’entità dell’infortunio.