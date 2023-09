Il VIDEO che SMONTA definitivamente Pioli e i suoi 4 minuti del Derby

Ancora una volta, Stefano Pioli non sembra aver accettato la sconfitta nel Derby, tanto che nel post-partita si è lasciato ad andare a un’affermazione abbastanza controversa. L’allenatore del Milan ha sostenuto che nei primi 4 minuti della gara l’Inter non abbia mai toccato il pallone. Questo è parzialmente vero, ma il tecnico rossonero non dice tutta la verità.

Come si può vedere nel video qui sotto, il possesso palla del Milan è stato abbastanza sterile, con una circolazione del pallone scolastica, controllata con disinvoltura dall’Inter. Avere la palla tra i piedi non equivale necessariamente a “dominare”. Lo ha dimostrato la squadra di Inzaghi. A cui sono bastati 25 secondi per annichilire le ambizioni dei rossoneri.

Video di Ale_Scofield