Verso Real Sociedad-Inter, è il turno di Pavard? Inzaghi ci pensa

La grande vittoria nel Derby è stata già consegnata agli archivi e l’Inter ora deve subito pensare ai prossimi impegni. Tra poco più di 48 ore, infatti, c’è l’esordio in Champions League contro la Real Sociedad.

Un match che Inzaghi inizierà a preparare oggi e che potrebbe richiedere qualche cambio rispetto alla formazione titolare vista in questo primo scorcio di stagione. Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, difficilmente il tecnico stravolgerà l’assetto classico, con le novità maggiori che potrebbero arrivare contro l’Empoli domenica.

Per Tuttosport, tuttavia, l’idea di Inzaghi sarebbe quella di dare una chance dal primo minuto a uno dei nuovi acquisti più attesi: Benjamin Pavard. Il francese non ha ancora giocato un minuto, ma l’allenatore piacentino potrebbe puntare sulla sua grande esperienza internazionale per l’esordio europeo di mercoledì sera.

L’opinione di Passione Inter

Far esordire Pavard dal primo minuto in una gara sicuramente ostica potrebbe essere un azzardo. Al tempo stesso, il francese è un giocatore che di partite di questo calibro ne ha giocate molte e, anzi, un suo inserimento potrebbe alzare ulteriormente il tasso tecnico e di personalità dell’Inter.