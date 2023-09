Real Sociedad-Inter: chi è Oliver, l’arbitro che fece infuriare Buffon

A distanza di poco più di 3 mesi dalla finale di Istanbul, l’Inter torna a giocare in Champions League. All’Estadio Municipal de Anoeta, i nerazzurri affrontano la Real Sociedad, nella 1a giornata del girone D. Gli uomini di Inzaghi vogliono vincere per proseguire la marcia di inizio stagione e per partire con il piede giusto in Europa.

A dirigere la gara sarà l’arbitro inglese, Michael Oliver.

Il fischietto non è un novizio in Champions League, anche se Real Sociedad-Inter sarà solo la seconda partita che vedrà i nerazzurri protagonisti. In carriera, infatti, ha già diretto 28 gare della massima competizione europea (36 contando anche i preliminari).

L’unico precedente con l’Inter è il successo nell’andata dei quarti di finale della scorsa stagione, quando la squadra di Inzaghi superò con un brillante 2-0 il Benfica, curiosamente di nuovo avversario dei nerazzurri nel girone di quest’anno.

In Italia, Oliver è noto soprattutto per il quarto di finale di ritorno della stagione 2017/2018, tra Real Madrid e Juventus. Al Bernabeu, il direttore di gara inglese fischiò un rigore contro i bianconeri a tempo praticamente scaduto. L’episodio, di fatto, costò la qualificazione alla squadra italiana e suscitò le ire di Buffon nel post-partita. Il portiere, infatti, accusò l’arbitro di “avere un bidone dell’immondizia al posto del cuore”.

Domani sera, al fianco di Oliver ci saranno gli assistenti Burt e Cook, mentre il quarto uomo sarà Madley. Al VAR, invece, ci sarà Attwell, con Bebek nel ruolo di AVAR.