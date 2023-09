Marocchi e l’ultimo Scudetto perso dall’Inter: “Colpa di Skriniar”

Il grande avvio dell’Inter in Serie A non ha lasciato indifferenti gli opinionisti calcistici, che si sono domandati come mai l’anno scorso i nerazzurri abbiano avuto grandi difficoltà, tanto da non riuscire a lottare per lo Scudetto.

Secondo Giancarlo Marocchi gran parte della colpa è dovuta anche alla presenza di Skriniar e al caos attorno alla sua permanenza. Queste le sue parole a Sky Calcio Club:

“L’anno scorso si sono incasinati non vendendo Skriniar e regalandolo anche. Si sono tenuti un problema in casa. L’Inter ci ha messo un po’ a capire che con Darmian sarebbe funzionato benissimo tutto. Hai Skriniar lì che era il tuo capitano, di fatto, e lo devi lasciare fuori. Quella è stata una zavorra che sono stati dei punti l’anno scorso”.