Retroscena Thuram: ecco come l’Inter lo ha strappato al Milan

L’Inter si gode Marcus Thuram, grande protagonista del Derby vinto contro il Milan. Una vittoria dei nerazzurri sui cugini, che replica quanto fatto in fase di mercato proprio per l’attaccante francese, strappato ai rossoneri, che sembravano molto vicini a lui.

Lo racconta Tuttosport: il blitz nerazzurro in estate ha cambiato il futuro di Thuram, e del Derby di Milano. Decisivo il lungo corteggiamento di Marotta, con i nerazzurri che si erano mossi sul giocatore già a fine gennaio, quando il mancato rinnovo con il Borussia Moenchengladbach aveva aperto le porte dell’acquisto a parametro zero.

L’Inter era stata frenata dal possibile inserimento del Paris Saint-Germain. Se l’allenatore dei parigini fosse stato Nagelsmann, è probabile che Thuram sarebbe stato uno degli acquisti dei transalpini. Così non è andata, e a quel punto i nerazzurri sono tornati alla carica, forti anche dello spazio salariale liberato da Dzeko. A quel punto, l’offerta interista non è stata pareggiata dal Milan. E il resto è storia.

L’opinione di Passione Inter

Il Derby vinto in estate per Thuram si è trasformato in un successo nel Derby sul campo. L’Inter non poteva augurarsi uno scenario migliore. D’altronde, il futuro del francese sembrava già scritto, come raccontato dallo stesso giocatore: i nerazzurri erano vicinissimi al suo acquisto già due anni fa.