Thuram vuole fare più gol: ecco il suo allenamento speciale

Il Derby doveva essere la consacrazione di Marcus Thuram con l’Inter e così è stato. Il gol spettacolare del 2-0 ha illuminato il pomeriggio di San Siro, con il francese autore di una prestazione ottima sotto tutti i punti di vista. E ora non vuole certo fermarsi.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, Thuram sa di avere ancora grandi margini di crescita sia nei movimenti in campo, che in alcuni aspetti tecnici. Ecco perché l’attaccante nerazzurro sta svolgendo del lavoro personalizzato con lo staff di Inzaghi.

Su quale fondamentale? Il tiro in porta. Viene da chiedersi, allora, se il gol nel Derby sia frutto di questi allenamenti speciali ad Appiano Gentile. Se così fosse, c’è da sperare in altre giocate di questo calibro in futuro.

L’opinione di Passione Inter

La crescita di Thuram in queste prime giornate è stata costante e non può che fare felice i tifosi nerazzurri. L’inserimento del francese è stato ottimo, nonostante alcuni scetticismi estivi. Ora l’attaccante dell’Inter è chiamato a confermarsi sulla lunga distanza. Le potenzialità ci sono.