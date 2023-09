Retroscena Champions League: contro la Real Sociedad l’Inter alloggia… in un’altra nazione!

L’Inter tornerà oggi al lavoro per preparare l’esordio in Champions League contro la Real Sociedad. I nerazzurri sono attesi da una trasferta nei Paesi Baschi, che, però, raggiungeranno solamente per gli impegni sul campo.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri alloggeranno a Biarritz, in Francia. La squadra di Inzaghi raggiungerà San Sebastian solo domani, per la rifinitura, e il giorno della partita. Le due località distano circa 50 chilometri, percorribili in autobus in 45 minuti.