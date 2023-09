Frattesi ora vuole la titolarità: ecco il piano di Inzaghi

Il primo gol in maglia Inter, arrivato nel Derby, ha dato lo slancio decisivo all’avventura nerazzurra di Davide Frattesi, che in queste prime partite ha trovato spazio solo dalla panchina. Ora, però, Inzaghi è pronto a concedergli più spazio.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Inzaghi rifletterà a fino all’ultimo sul far riposare in Champions League uno dei titolari a centrocampo. Frattesi ci spera e sgomita per partire dal primo minuto. In ogni caso, se non sarà mercoledì a San Sebastian, la mezz’ala azzurra sarà nell’undici iniziale nella trasferta contro l’Empoli.

L’opinione di Passione Inter

Frattesi sta vivendo un ottimo momento di forma e un suo inserimento più consistente nelle rotazioni dell’Inter sembra essere inevitabile. Inzaghi, d’altronde, si è detto felice di questo scenario: il tecnico ha ribadito che è meglio avere la possibilità di scegliere tra tante opzioni diverse. Da capire, allora, quando arriverà il momento del classe 1999.