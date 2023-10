VIDEO – RETROSCENA Gol Dimarco: ecco l’audio del VAR

Arriva la parola fine sulle polemiche per riguardanti il gol di Dimarco in Inter-Empoli. Infatti, nella puntata settimanale di Open Var, disponibile su DAZN, è stato fatto sentire l’audio del Var riguardante l’episodio del Castellani.

Nel video qui sotto, si può assistere al controllo avvenuto in Var Room dopo la rete di Dimarco, che ha decretato l’assoluta regolarità del gol. Ritenuta ininfluente la posizione di Bastoni (che peraltro sarebbe comunque stato in posizione regolare). Una decisione corretta, come confermato dallo stesso designatore arbitrale, Gianluca Rocchi.