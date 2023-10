Critiche Sacchi, i numeri lo smentiscono: l’Inter è molto europea

Ormai non è una novità per i tifosi nerazzurri: Arrigo Sacchi non sembra gradire particolarmente il gioco di Inzaghi e lo ha ribadito nuovamente in un’altra intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico del Milan ritiene l’Inter poco all’avanguardia ed europea, ma la realtà, come sottolineato dallo stesso quotidiano, sembra essere ben diversa.

Sono proprio i numeri, infatti, a dimostrare come la squadra nerazzurra abbia già dato prova di avere una grande mentalità europea. Se non bastasse la finale raggiunta, anche a Istanbul, i nerazzurri hanno dato prova di grande forza, nonostante di fronte ci fosse il Manchester City. Un dato: i nerazzurri sono arrivati al tiro in area bene 9 volte, la squadra di Guardiola 5.

In generale, nella scorsa Champions League, l’Inter ha avuto numeri top: 36 occasioni da gol create (3° posto) e 18 gol su 19 segnati arrivano da dentro l’area. Anche a livello di aggressività i numeri sono spesso da primato: 230 contrasti e 123 palloni intercettati, in entrambi i casi la miglior squadra in Europa.

La squadra di Inzaghi è chiamata a una riconferma importante in questa stagione, a partire dalla sfida di stasera contro il Benfica. L’Inter, però, ha già dimostrato di avere le armi per farcela, al netto delle critiche provenienti dall’esterno.