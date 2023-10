Retroscena sul nuovo sponsor dell’Inter: è merito di Zanetti

Manca ormai solo l’ufficialità, ma sembra ormai raggiunto l’accordo tra Inter e Qatar Airways, che dovrebbe diventare il nuovo vettore ufficiale del club nerazzurro. E parte del merito per questa nuova partnership sembra essere di Javier Zanetti.

Lo riporta Tuttosport, che sottolinea il ruolo del vicepresidente dell’Inter nella trattativa. Zanetti è un esempio di lealtà e sportività, nonché uomo immagine a livello globale. Per questo motivo, la compagnia aerea di Doha avrebbe intessuto rapporti molto stretti con l’ex capitano interista durante il Mondiale in Qatar, che avrebbero poi favorito l’accordo con l’Inter.

Non è da escludere, inoltre, che questa partnership possa estendersi nei prossimi anni. Magari a partire già dalla prossima stagione: se l’accordo con Paramount+ non sarà rinnovato, il nuovo main sponsor nerazzurro potrebbe essere proprio Qatar Airways.

L’opinione di Passione Inter

Avere uomini di grande impatto mediatico come Javier Zanetti può essere utile proprio per attirare interesse attorno al brand Inter. Quanto sembra essere accaduto con Qatar Airways è la riprova di come l’ex capitano nerazzurro svolga un ruolo diplomatico importante e non di sola rappresentanza.