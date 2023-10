Inter-Benfica, c’è un dato dei portoghesi che fa preoccupare Inzaghi

Inter-Benfica non sarà una partita decisiva, ma un passo falso potrebbe mettere molto in salita il cammino dei nerazzurri in Champions League. Inzaghi lo sa bene e per questo motivo non vuole tralasciare nessun dettaglio della sfida ai lusitani.

C’è un dato, in particolare, che preoccupa il tecnico interista. Nella prima giornata contro il Salisburgo il Benfica si è dimostrata una squadra molto aggressiva e capace di interrompere il possesso avversario con costanza, nonostante l’inferiorità numerica per praticamente tutta la gara. I portoghesi, infatti, hanno intercettato ben 17 passaggi, grazie alla pressione alta. La miglior squadra di tutta la Champions League in questo particolare.

Una statistica che accende più di un campanello di allarme in Inzaghi, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, vista la grande fatica che l’Inter ha fatto contro la pressione della Real Sociedad e anche contro quella del Sassuolo, soprattutto nel secondo tempo. Da capire quali contromisure cercherà il tecnico per superare questo ostacolo.