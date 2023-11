VIDEO – Thuram è INFERMABILE: anche i telecronisti si ESALTANO!

Non è stata la miglior partita con l’Inter di Marcus Thuram, ma il francese è stato comunque prezioso nel finale della gara con il Salisburgo. L’attaccante nerazzurro, infatti, si è reso protagonista di un paio di ottime giocate che hanno permesso alla squadra di consolidare il possesso palla e di far passare i secondi.

In particolare, in pieno recupero, Thuram è stato autore di un’azione individuale impressionante, per forza, corsa e tecnica, nella quale è stato inseguito in lungo e in largo dalla difesa austriaca. Un’azione eccezionale che ha esaltato anche i telecronisti di Prime Video, Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Ecco il video della giocata di Thuram: