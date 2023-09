VIDEO – Thuram ESULTA come Lukaku, ma Lautaro DICE NO!

Lautaro Martinez è capitano e leader dell’Inter, e vuole dimostrarlo in ogni gesto. Anche in quelli più banali. Ecco spiegate le risposte di ieri ai giornalisti di DAZN, in merito a Lukaku e all’esultanza che era solito fare insieme a lui. Il Toro, autore di una doppietta, è l’Inter, e l’Inter va difesa da chi le ha voltato le spalle.

Lo ha dimostrato anche in occasione del secondo gol. Come si può vedere nel video qui sotto, dopo la rete Thuram vuole esultare insieme a Lautaro, ed esegue il gesto del fucile, che il capitano nerazzurro era solito fare proprio insieme a Lukaku. La reazione di Lautaro è netta: seppur ridendo, il numero 10 non partecipa e scuote l’indice destro. Come a dire: “No, queste cose non le faccio più”. Come confermato poi dallo stesso Lautaro nel post-partita.