È tempo di Thu-La: ecco la nuova coppia d’attacco dell’Inter

La terza vittoria consecutiva in Serie A dell’Inter, contro la Fiorentina, porta una firma bene precisa. Anzi, una doppia firma, quella di Thuram e Lautaro Martinez. La Thu-La, la nuova coppia d’attacco a disposizione di Simone Inzaghi, che cancella il passato.

Niente più Lu-La, cancellata a parole dallo stesso Lautaro Martinez. Il suo partner d’attacco ora è un altro e dopo un paio di giornate a studiarsi, il feeling tra i due ora sembra essere definitivamente esploso. La prova lampante è il gol del raddoppio: assist illuminante di Thuram, che lancia il Toro solo davanti al portiere.

L’Inter può sognare in grande con la sua coppia d’attacco, capace di mettere lo zampino in tutte e quattro le reti siglate ieri a San Siro. Ora arriverà il Derby, subito una prova di maturità per la nuova coppia del gol che ha già conquistato il cuore dei tifosi nerazzurri.