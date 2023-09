Inzaghi domina e dà lezioni di calcio: i voti dei giornali alla sua Inter

L’Inter vince grazie una grande prestazione di squadra e, in particolare, dei suoi due attaccanti. Al tempo stesso, buona parte del merito per la gara di ieri, e per questo ottimo inizio di stagione, va anche a Simone Inzaghi. Il tecnico è riuscito a creare un equilibrio quasi perfetto: la sua squadra segna tanto e non subisce nemmeno un gol.

Il lavoro del tecnico è stato celebrato anche dai giornali, nelle pagelle di Inter-Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, la sua squadra “è diventata adulta e matura, cinica e feroce”. Ai ragazzi di Italiano lascia solo l’illusione di potersela giocare, per poi impartirle una “lezione di calcio”, come sottolinea il Corriere dello Sport.

Per Tuttosport, la prova è “impeccabile”, con la sua Inter che domina in lungo e in largo la Fiorentina, giocando a memoria e creando occasioni su occasioni.

Di seguito le pagelle dei giornali e di Passione Inter di Simone Inzaghi:

La Gazzetta dello Sport 7.5 – “La crescita del terzo anno. L’Inter è diventata adulta e matura, cinica e feroce. Lascia che la Fiorentina si illuda, poi colpisce senza pietà”.

Corriere dello Sport 8 – “Una lezione di calcio. Lascia il pallino alla Fiorentina senza mai soffrire dietro, per poi arrivare in porta con 2-3 passaggi. Quattro gol sono pochi per il volume di gioco e le occasioni prodotte”.

Tuttosport 8 – “Domina Italiano e completa il primo segmento “estivo” con una prova impeccabile. L’Inter gioca a memoria e continua a creare occasioni su occasioni”.

Passione Inter 8 – “Avvio di gara attento, senza correre particolari rischi, fino al vantaggio che sblocca la gara. Poi sfiora il raddoppio in un paio di occasioni, senza soffrire particolarmente. L’avvio di ripresa è eccezionale, con i gol del 2-0 e del 3-0, in rapida successione, a mettere in ghiaccio il risultato. Il 4-0 è la ciliegina sulla torta di una gara praticamente perfetta”.