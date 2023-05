VIDEO – Gioia INCONTENIBILE dei tifosi: Acerbi ASSEDIATO!

È stata una nottata di grandi festeggiamenti per i tifosi dell’Inter. I nerazzurri sono tornati in finale di Champions League dopo 13 anni e la festa per il traguardo raggiunto è stata incontenibile e ha coinvolto anche i giocatori.

Come si può vedere nel video qui sotto, Acerbi è stato letteralmente assediato da una marea di tifosi interisti che lo hanno riempito di affetto. Il difensore è stato tra i migliori nella sfida di ieri sera.