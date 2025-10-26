3 ko in 8 turni: ecco quante volte è arrivato lo Scudetto

Per l’Inter è arrivata ieri a Napoli la terza sconfitta in questo inizio di campionato. La fortuna e bravura di mister Cristian Chivu e dei suoi giocatori è che ci sono comunque 15 punti in classifica, frutto di ottime vittorie e questo è un bottino che lascia i nerazzurri ancora vicini alla vetta. Tre ko in otto turni però sono molti.

L’Inter ha già perso contro Udinese, Juventus e Napoli e questo può essere un bel freno per la corsa Scudetto di Lautaro Martinez e compagni. Dopo che l’anno scorso i nerazzurri hanno sfiorato la vittoria del campionato (sfumato per un solo punto) tanti tifosi sperano che questa stagione possa andare diversamente.

Le statistiche però non sono dalla parte dell’Inter dopo il ko di ieri sera. Nella storia della Serie A degli ultimi 50 anni è successo soltanto una volta che riuscisse a trionfare una squadra che aveva perso 3 delle prime otto gare di campionato: a riuscirci è stata la Juventus di Max Allegri nella stagione 2015/16.