Accadde Oggi – 20 maggio 2018, appuntamento con la storia: “La prende Vecino!”, è Champions!

Una partita dalle mille emozioni termina con il successo nerazzurro

Appuntamento con la storia. E' questo il titolo più adatto per raccontare la partita che andremo a riscoprire con la puntata odierna di Accadde Oggi, rubrica curata da Passioneinter.com. E' la storia di Lazio-Inter, giocatasi tre anni fa in uno Stadio Olimpico che nel corso del tempo ha rappresentato gioie e dolori per i colori nerazzurri.

Il dramma sportivo della stagione 2017-18 è davvero clamoroso: l'Inter, dopo un girone d'andata chiuso con sole due sconfitte ed una marcia quasi imprendibile, vive il consueto momento di appannamento invernale. Svagliatasi dal torpore in primavera, la Beneamata ha l'occasione per chiudere i conti Champions il 13 di maggio. Tuttavia un Sassuolo in versione super nega la gioia e rimanda tutto all'ultima giornata sbancando San Siro. All'Olimpico c'è solo un risultato valido per continuare a sognare: la vittoria.

La partita inizia male perché Marusic riesce sùbito a portare in vantaggio la Lazio - grazie anche ad una deviazione fortuita di Perisic. L'Inter però lotta e trova il pareggio con Danilo D'Ambrosio che sfrutta al massimo l'incertezza difensiva biancoceleste sugli sviluppi di un angolo. La gioia dura solo una decina di minuti, poi Felipe Anderson capitalizza al massimo un contropiede e fa 2-1. Inizia la ripresa ed il canovaccio è lo stesso della prima frazione di gioco: la Lazio domina il gioco, l'Inter va di rimessa. La partita cambia in maniera radicale in 4 minuti: al 78esimo de Vrij - che aveva già firmato con l'Inter da parametro zero - affossa Icardi in area. E' rigore: Maurito non sbaglia. 2-2 e palla al centro. La partita si accende e Lulic già ammonito commette un altro fallo che lo porta al secondo giallo e conseguente rosso. Gli uomini di Spalletti allora si riversano nella metà campo avversaria e su corner trovano il vantaggio: "La prende Vecino!" e pallone in buca d'angolo. L'apoteosi nerazzurra ha inizio, appuntamento con la storia centrato ed onorato. E da lì inizierà il processo che guiderà l'Inter al 19esimo scudetto ottenuto in questa stagione...