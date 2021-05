CdS – Il Cagliari al lavoro per Nainggolan. Due possibili strade: operazione stile Godin?

Il Ninja vuole rimanere in Sardegna: per l'Inter non rientra nel progetto tecnico

Raffaele Caruso

Dopo la salvezza raggiunta, il Cagliari è al lavoro sul mercato per confermare e trattenere Radja Nainggolan. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Ninja resterebbe in rossoblù volentieri, ma il futuro dipende anche dall'Inter, che detiene ancora il suo cartellino.

Il contratto dell'ex Roma è in scadenza tra un anno, all'orizzonte ci sono due possibili strade: o quella dell'acquisto a titolo definitivo da parte del Cagliari, per un valore di 5 milioni di euro, o aspettare che Nainggolan rescinda il suo contratto con l'Inter.

Il Ninja non rientra più nel progetto tecnico dell'Inter e di Conte, il club nerazzurro potrebbe risparmiare circa 4 milioni di euro con il suo addio e non è da escludere una trattativa simile a quella che ha portato Godin in Sardegna. Le parti sono già al lavoro e nei prossimi giorni potrebbero esserci segnali importanti.