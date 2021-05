GdS – LuLa e Barella, Conte è irremovibile: i suoi tre tenori non vanno toccati. Bastoni sacrificato?

Conte è pronto a legare la sua conferma ai tre tenori della sua Inter

Nell'incontro che si terrà con ogni probabilità in giornata, Antonio Conte imporrà alla dirigenza e a Steven Zhang di non vendere a nessun costo nessuno dei suoi tre tenori: Barella, Lukaku e Lautaro Martinez .

Come riportato da La Gazzetta dello Sport , il tecnico nerazzurro non vuole snaturare l'ossatura della squadra che ha appena vinto il 19esimo scudetto, anche se si dovrà abbassare il monte ingaggi, ed è pronto a vincolare il suo futuro ai suoi 3 guerrieri.

Chi rischia di più dei tre in termini di bilancio è sicuramente Lautaro, acquistato nel 2018 per 25 milioni: i top club europei lo hanno messo nel mirino, ma il Toro è felice a Milano e il rinnovo ormai è definitivo. Ecco perché a rischiare potrebbe essere qualcun altro, come Bastoni.