Accadde Oggi – 25 novembre 1998: l’Inter batte 3-1 il Real Madrid campione d’Europa ed ipoteca il passaggio del turno

In questa stagione, dopo ben 22 anni d’attesa, Inter e Real Madrid sono tornate ad affrontarsi in una sfida di Champions League. Un doppio confronto storico che, come raccontato direttamente dai protagonisti, mette l’una contro l’altra due delle formazioni più importanti del calcio europeo. L’appuntamento odierno con Accadde Oggi vi racconterà nel particolare cosa successe la notte del 25 novembre del 1998, quando Roberto Baggio trascinò i nerazzurri ad una importantissima vittoria.

Nell’area c’era grandissima attesa per questo incontro. Il girone C della Champions League aveva visto le due formazioni sopracitate finire nello stesso gruppo con Spartak Mosca e Sturm Graz. La partita d’andata finì 2-0 per gli spagnoli grazie a Clarence Seedorf che raddoppiò dopo il gol di Hierro su calcio di rigore. Ma a San Siro è tutta un’altra storia. Il primo tempo vede come protagonista Ronaldo: il brasiliano è imprendibile e semina il panico negli avversari. Tuttavia i suoi sforzi non sono abbastanza ed al riposo ci si va sullo 0-0. Nella ripresa è il Fenomeno a salire ancora in cattedra, questa volta nel ruolo – seppur involontario – di assistman. Il suo tiro da fuori infatti colpisce Zamorano, appostato in area di rigore, e beffa il portiere avversario Illgner. La gioia dura però ben poco perché appena 7 minuti più tardi Seedorf – già in gol nella gara di andata – buca Pagliuca e fa 1-1.

Nella testa di Gigi Simoni il copione, da lì in poi, è chiaro. Tra i sostituti c’è un leader e campione tecnico come Roberto Baggio. Che entra al 68esimo al posto di Zamorano, dopo l’ennesima panchina dal primo minuto. L’ex Pallone d’Oro riesce a ribaltare le sorti del match al minuto 86, match che fino a quel punto sembrava ormai destinato a finire in pareggio. Il numero dieci interista prova un filtrante per il compagno Cauet, ma un altro fortunato rimpallo gli fa carrambolare il pallone sul piede destro: il Divin Codino fulmina con un destro il portiere avversario e fa esplodere panchina e stadio. Incontenibile la gioia dei compagni, che corrono ad abbracciarlo consapevoli dell’importanza di quella rete. Con il Real Madrid riversato in attacco per cercare un disperato pallone da trasformare in oro le ripartenze nerazzurre sono letali: Baggio riceve la palla sulla trequarti, ma a difendere i pali di Illgner c’è solo Illgner stesso. Un gioco da ragazzi per il campionissimo azzurro, che salta secco il portiere ed infila in rete il 3-1. San Siro esplode in un grido liberatorio: la vittoria permette all’Inter di conquistare tre punti fondamentali per il passaggio del turno, qualificandosi così per gli ottavi di finale.