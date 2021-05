Accadde Oggi – 7 maggio 1989, Juventus-Inter 1-1, Serena regala un pezzo di Scudetto a Trapattoni

I nerazzurri si sarebbero laureati campioni d’Italia solo poche settimane dopo a seguito della vittoria contro il Napoli

Un campionato da incorniciare quello 1988-89 per l'Inter guidata da Giovanni Trapattoni. I nerazzurri infatti, con un record di 26 vittorie 6 pareggi e solamente due sconfitte, si laurearono Campioni d'Italia davanti al Napoli di Maradona. Tra le gare chiave della stagione, fondamentali per la conquista dello Scudetto, sicuramente c'è da ricordare Juventus-Inter disputata il 7 maggio 1989. I nerazzurri, reduci dal pareggio nella giornata precedente contro il Milan, erano infatti a caccia di punti per mantenere il vantaggio in classifica e avvicinarsi verso il successo.