Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria: turnover in vista, azzurri in rampa di lancio. Radu dal 1′?

Le probabili scelte di Conte e Ranieri in vista della 35a giornata di Serie A

L'Inter di Antonio Conte è pronta a scendere in campo per la prima volta da Campione d'Italia. Sabato pomeriggio alle 18 la squadra nerazzurra ospiterà a San Siro la Sampdoria dell'ex Claudio Ranieri . L'obiettivo è quello di fare bottino pieno nelle ultime 4 giornate e onorare fino alla fine un campionato già meraviglioso.

Antonio Conte ha dichiarato già che in questi restanti match verrà dato spazio a chi ha giocato di meno, quindi è chiaro che già a partire da sabato possano esserci stravolgimenti nell'undici iniziale. In rampa di lancio ci sono infatti Ranocchia, D’Ambrosio, Sensi, Darmian e Sanchez. Attenzione anche a Gagliardini e Vecino, che scalpitano per una maglia da titolare a centrocampo, mentre Radu potrebbe partire dal 1' e così collezionare la sua prima presenza in campionato.