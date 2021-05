UFFICIALE – Inter-Sampdoria, riecco Orsato: sarà al Var. Ayroldi l’arbitro del match

Dopo tre anni da quell'Inter-Juventus passato alla storia, il 45enne torna ad arbitrare la squadra nerazzurra

Daniele Orsato torna dopo 5 mesi ad essere designato in un match dell'Inter. L'arbitro 45enne sarà in sala Var al fianco di Valeriani. Dopo l'Inter-Juventus del 28 aprile 2018, è la terza volta dell'arbitro con i nerazzurri, ma mai come direttore di gara in campo: Var in Verona-Inter (9/7/2020) e IV uomo in Roma-Inter (10/1/2021).