ACCADDE OGGI – L’affare migliore della storia nerazzurra: lo scambio Ibra-Eto’o

Esistono operazioni di mercato che vanno oltre ogni più rosea previsione. Trattative che portano successo e fama a chi ha avuto abbastanza fiuto per cogliere l'occasione. Esistono poi anche però, operazioni leggendarie, passate alla storia per i risvolti clamorosi sul calcio. Sicuramente una di queste è "l'affare del secolo" quello che portò l' Inter di Mourinho a vincere tutto nel 2010.

L'Inter di Moratti da anni inseguiva il sogno Champions League, dominando in Italia ma senza riuscire ad imporsi a livello europeo. Il mattatore dei nerazzurri era da diverse stagioni Zlatan Ibrahimovic che però, proprio per gli scarsi risultati europei, iniziò a manifestare il famoso "mal di pancia". Lo svedese decise di cambiare aria e spinse per accasarsi nella squadra di "marziani" del Barcellona, al fianco di campioni come Messi, Xavi e Iniesta, sotto la guida di Guardiola.