Accordo UFFICIALE, l’Inter ha un nuovo partner

Nuova partnership ufficiale siglata nella giornata odierna dall’Inter. Come riportato con una nota pubblicata sul sito del club nerazzurro, è stato raggiunto un accordo con Enel che a partire da oggi diventa Official Energy Partner della società interista. L’intesa, che unirà i due brand a partire da questa stagione, avrà validità fino alla stagione 2025/26.

Dal prossimo match casalingo, in programma sabato 16 settembre alle 18.00 contro il Milan, Enel farà il suo esordio a San Siro: il logo verrà mostrato infatti sui LED a bordocampo, sui due maxischermi dello stadio e sui backdrop utilizzati per le interviste del pre e post-partita delle gare interne di campionato.

Questo l’annuncio il comunicato dell’Inter: “Grazie a questo accordo, Enel scende in campo con tutta la sua energia e mette a disposizione del Club nerazzurro e dei suoi tifosi i migliori servizi e soluzioni all’avanguardia per la transizione verso l’utilizzo di elettricità generata da fonti di energia rinnovabili. La partnership celebra la sinergia tra due marchi globalmente riconosciuti come leader dei rispettivi settori e che condividono la ricerca della continua innovazione”.