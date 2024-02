Acerbi, oggi nuovi esami: l’Inter segna la data del rientro

Non solo l’apprensione per le condizioni di Hakan Calhanoglu. Anche il rientro di Francesco Acerbi sta catturando al massimo l’attenzione del mondo Inter. Il difensore è assente dalla gara contro la Roma, quando uscì nel secondo tempo per infortunio, e oggi dovrebbe svolgere nuovi esami.

Lo ha annunciato Simone Inzaghi nella conferenza stampa post Lecce-Inter. La speranza del tecnico e di tutto l’ambiente nerazzurro è quella di riavere il difensore in campo per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha ancora 3 partite di Serie A prima della sfida del Wanda Metropolitano, eppure è chiaro come ci sia un’attenzione particolare per il match europeo. Come per Calhanoglu, anche con Acerbi l’obiettivo è riaverlo al 100% per il 13 marzo. Possibile, allora, se gli esami confermeranno questo scenario, che un suo primo ritorno lo si possa avere nella gara contro il Bologna, pochi giorni prima.