Adailton: “Inter? Pensavo fosse più competitiva. In Europa bisogna abituarsi ad un altro calcio”

Non è il solo ad essere rimasto spiazzato dall’eliminazione in Champions League da parte dell’Inter, l’ex centravanti brasiliano Adailton. Transitato in Italia con le maglie di Parma, Verona, Genoa e Bologna, l’ex attaccante è intervenuto nel corso del pomeriggio sulle pagine di tuttomercatoweb.com per commentare l’ultima giornata europea che ha visto la formazione di Antonio Conte pareggiare contro lo Shakhtar Donetsk ed uscire difatti con l’amaro in bocca dalla Champions.

Questo il commento di Adailton, in cui traccia soprattutto le differenze tra calcio italiano e quello europeo: “No, pensavo che con Conte potesse essere competitiva e invece è andata male. L’Europa è dura, bisogna riadattarsi, i nerazzurri sono rimasti spesso lontani dal vivo della Champions: è tutto un altro modo di giocare, bisogna avere più abitudine in questa competizione”.

