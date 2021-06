Adani e l’elogio ad Eriksen: “Il miglior interprete della bellezza del calcio. Ora è tempo…”

Al 10' i giocatori di Belgio e Danimarca si sono fermati per rendere omaggio al campione danese

Al minuto 10 della seconda giornata del girone B di Euro2020 tra Danimarca e Belgio tutto il Parken Stadium di Copenaghen, compreso i giocatori in campo, si è fermato per rendere omaggio al numero 10 danese Christian Eriksen. La standing ovation e lo striscione apparso sugli spalti sono stati da brividi, e Lele Adani, in sede di commento ai microfoni di Sky Sport, ha reso omaggio al campione dell'Inter.