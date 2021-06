Mercato – Hakimi, si smuove la situazione: il Chelsea si gioca la carta Alonso

L'esterno dei Blues è un giocatore che piace ai nerazzurri

Non sarà questa la settimana decisiva, ma per Achraf Hakimi le cose - sotto sotto - si stanno muovendo: o almeno è questa la novità che oggi emerge dalle colonne del Corriere dello Sport, il quale riferisce di importanti indicazioni in uscita da casa Inter per l'esterno marocchino. Gli indizi, segnatamente, porterebbero al Chelsea , che oggi sarebbe disponibile a giocarsi la carta Marcos Alonso con i nerazzurri, per abbattere il costo dell'operazione e per tentare una transazione che accontenti entrambi.

Nel frattempo, comunque, quella legata ai Blues non è l'unica pista che in questo momento viene battuta. Non va dimenticata, con riguardo ad Hakimi, la pista Paris Saint-Germain, che però - a meno dell'inserimento di contropartite più convincenti - non la spunterà per meno di 70 milioni di euro più bonus. E si attendono novità anche dalla Spagna: è prossimo un viaggio di Ausilio nella penisola iberica per tastare le intenzioni di Barcellona, Real Madrid o Atletico Madrid a imbastire un discorso per l'esterno.